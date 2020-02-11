تفجير انتحارى يهز العاصمة الأفغانية كابول

قال مسؤولو أمن أفغان إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول، صباح الثلاثاء، مضيفين أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى، وفقًا لقناة "العربية".وذكرت مصادر، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة.ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.