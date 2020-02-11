تسبب في وفاة «ولي الدين».. كيف يمكن الوقاية من «السكري» القاتل؟

تمر علينا اليوم الذكرى الـ 17 لوفاة الفنان الكوميدي علاء ولي الدين، الذي توفى عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين في أول أيام عيد الأضحى جراء مضاعفات مرض السكري الذي كان يعاني منه.ويتحدث الدكتور سالم عبدالرحمن، استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، لـ«الدستور» عن أعراض مرض السكري ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه.يقول الدكتور سالم: «ربما يتعرض البعض منا لانخفاض بنسبة السكر في الدم، وهو ما ينتج عنه شعور فوري بدوخة وعدم قدرة على التركيز، وربما تشيع تلك الحالة لدى مصابي السكري الذين يواجهون بعض المشاكل مع الأدوية، الأطعمة والتمرينات الرياضية».وأضاف: «لكن في بعض الأحيان قد يتعرض لتلك المشكلة أشخاص أصحاء غير مصابين بالسكري، وهنا يجب معرفة أن هناك نوعين من نقص السكر بالدم غير السكري، وهما: نقص السكر التفاعلي الذي يحدث بعد ساعات قليلة من تناول وجبة، ونقص السكر الذي يحدث أثناء الصوم الذي يرتبط بالدواء أو المرض».أبرز أعراض نقص السكر بالدم- الشعور بالجوع.- الرجرجة والإحساس بدوخة بدون أي حركة أو مجهود.- القلق.- التعرق.- الجلد الشاحب.- نبضات القلب السريعة أو غير المنتظمة.- الشعور الدائم بالنعاس.- سرعة الغضب.- العصبية الزائدة.- الارتباك.- عدم وضوح الرؤية.- فقدان الوعي والدخول في نوبات تشنج أو صرع.مسببات نقص السكر في الدم لدى مرضى السكريأدوية السكرويجب الاستفسار من الطبيب عما إن كانت أي من الأدوية التي يتناولها المريض يمكن أن تسبب انخفاض بنسبة السكر في الدم لديه أم لا.النظام الغذائيكما يجب معرفة أن نسبة السكر بالدم قد تقل لدى أي شخص إذا حصل الجسم على كمية كبيرة من الأنسولين مقابل كمية الكربوهيدرات التي يتناولها أو يشربها.كما يمكن أن يحدث نقص السكر في الدم من النوع التفاعلي، إذا توفر قدر كبير من الأنسولين في الدم، وهو ما يحدث عادة بعد ساعات قليلة من تناول الطعام.وتحدث مشكلة نقص السكر في الدم بسبب الصيام نتيجة عدة أسباب من بينها:- تناول الأدوية مثل الأسبرين وعقاقير السلفا (المشتقة من السلفانيلاميد).- أمراض الكبد.- أمراض الكلى.- أمراض القلب والبنكرياس.- انخفاض مستويات بعض الهرمونات وبعض الأورام.كيف يمكن تشخيص مريض السكري؟ليتمكن الطبيب من تشخيص نقص السكر بالدم غير السكري، فإنه سيحتاج للقيام بفحص بدني وطرح بعض الأسئلة لمعرفة نوعية وأسماء أي أدوية يتناولها المريض، كما سيفحص نسبة السكر بالدم، خاصة عندما تظهر على المريض الأعراض، وربما يطلب الطبيب من المريض أن يصوم لحين بدء ظهور الأعراض، ويقوم خلال ذلك الوقت باختبار نسبة السكر بالدم في مراحل مختلفة خلال الصوم.علاج مرض السكريإن كان الشخص مصابا بالسكري، فيجب فحص نسبة السكر بالدم، وإن كانت دون المستوى أو أقل من 70، يجب وقتها تناول من 15 إلى 20 جرام من الكربوهيدرات، أو تناول عصير، وقطعة حلوى أو أقراص جلوكوز.وإذا لم يكن الشخص مصابا بالسكري، فإن العلاج على المدى الطويل يعتمد بشكل كبير على السبب وراء حدوث الحالة، وكحل سريع، يمكن شرب أو تناول 15 غرام من الكربوهيدرات سواء عن طريق تناول عصير، حلوى أو أقراص جلوكوز.طرق الوقاية1 - تناول ما لا يقل عن 3 وجبات متباعدة يوميا مع وجبات خفيفة بين الوجبات فيما يتناسب مع طبيعة الجسم.2 - ممارسة الرياضة من 30 دقيقة إلى ساعة بعد الوجبات.3- التحقق من نسبة الأنسولين وجرعة دواء السكري قبل تناوله.4 - معرفة التوقيت الذي يكون فيه الدواء في ذروته.5 - قياس نسبة السكر بالدم تحت إشراف الطبيب المعالج.6 - ارتداء سوار تعريفي يوضح للناس إصابة الشخص بالسكري لأنه يمكن أن يصاب بإغماء في الشارع.