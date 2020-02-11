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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان أسوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:07 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
احمد عارف
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تألقت الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء باللون الذهبي في افتتاح مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.

وظهرت نجلاء بفستان باللون الذهبي من تصميم ياسمين تايا والاستايلست سعيد رمزي واكسسوار سحر زغلول ومكياج كاتي شحات.

وتحدثت نجلاء لـ«الدستور»، أثناء حفل الافتتاح، بقولها إنها حصلت على إجازة قصيرة من تصوير أعمالها الدرامية من أجل المشاركة في المهرجان خاصة أنه يشهد تكريم النجمة نيللي كريم والفنانة رجاء الجداوي.

وعن أعمالها الرمضانية، أضافت نجلاء أنها تظهر في رمضان المقبل من خلال مسلسلين وهما «البرنس» مع محمد رمضان و«الفتوة» مع ياسر جلال.
نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان أسوان
نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان أسوان
نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان أسوان
نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان أسوان

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