نجلاء بدر تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان أسوان

تألقت الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء باللون الذهبي في افتتاح مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.وظهرت نجلاء بفستان باللون الذهبي من تصميم ياسمين تايا والاستايلست سعيد رمزي واكسسوار سحر زغلول ومكياج كاتي شحات.وتحدثت نجلاء لـ«الدستور»، أثناء حفل الافتتاح، بقولها إنها حصلت على إجازة قصيرة من تصوير أعمالها الدرامية من أجل المشاركة في المهرجان خاصة أنه يشهد تكريم النجمة نيللي كريم والفنانة رجاء الجداوي.وعن أعمالها الرمضانية، أضافت نجلاء أنها تظهر في رمضان المقبل من خلال مسلسلين وهما «البرنس» مع محمد رمضان و«الفتوة» مع ياسر جلال.