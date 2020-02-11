رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اعتقال بريطانية ارتدت «بيكينى» أمام مسجد بالمالديف (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:54 ص
سيسيليا جاسترزيمبسكا
سيسيليا جاسترزيمبسكا
إسلام جمال
طباعة
ألقت السلطات الأمنية بجزر المالديف القبض على امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 26 عامًا، ظهرت في برامج تلفزيونية بعنوان «التواريخ الأولى» و«Ninja Warrior UK» لارتدائها بيكيني أمام أحد المساجد والمدارس الدينية هناك.

وظهر الفيديو الذى نشره موقع «نيويورك تايمز» الأمريكى، أمراة مرتدية «البيكينى» حيث يحاول البعض سترها، فيما كانت تسعى الشرطة إلى الإمساك بها، لمخالفتها القواعد والقوانين الخاصة بالجزيرة هناك.

وذكرت صحيفة «صن أوف» البريطانية، أنه تم القبض على «سيسيليا جاسترزيمبسكا» بعد أن تجوبت مسجدًا ومدرسة في مافوشي، وهي جزيرة في جزر المالديف، حيث من غير القانوني ارتداء البيكيني باستثناء الشواطئ المخصصة بسبب قوانين الشريعة الإسلامية الصارمة هناك.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث جاسترزيمبسكا، التي تصف نفسها كمستشارة برلمانية في مجلس العموم، تتصادم وتتشاجر مع أفراد الشرطة، أثناء اعتقالها.

«أنت تهاجمني جنسيًا!» هكذا صرخت عند الضباط الثلاثة بينما يحاول صديقها الذكر تغطية جزء من جسدها بمنشفة صغيرة.

على الفور أصدر محمد حميد، مفوض شرطة جزر المالديف، في وقت لاحق، اعتذارًا علنيًا عن الحادث، قائلًا: «يبدو أنه تم التعامل معه بشكل سيء»، وتم إطلاق سراح المرأة بعد قضاء ساعة ونصف الساعة في الحجز.

ممنوع البكينى فى هذه الجزيرة

ويُطلب من السائحين في الجزر المحلية احترام الحساسيات الثقافية للمجتمع واللوائح المحلية من خلال تقييد ارتداء ملابس السباحة في مناطق معينة من الجزيرة التي تعيش فيها المجتمعات المحلية، وفقًا لمعيار المملكة المتحدة.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا قد نشرت في وقت سابق صورًا على Facebook وهي تسبح مع قرش الحوت وتقف على الشاطئ في بيكيني أحمر.

وتتكون البلاد من حوالي 1200 جزيرة صغيرة وتقع على بعد حوالي 400 ميل جنوب غرب سريلانكا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

العثور على طفلة غارقة في ترعة بقنا

منذ حوالي 14 ساعة

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تفجير انتحارى يهز العاصمة الأفغانية كابول

منذ حوالي 12 ساعة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

الصور

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».. اليوم

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

3 تغييرات أساسية فى نظامك الغذائى تضمن التخسيس

الآثار الجانبية للوجبات السريعة.. هذا ما يحدث في جسمك

أسباب الولادة المبكرة وطرق الوقاية

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

منوعات

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل

اليوم.. الروائية اللبنانية سونيا بوماد بضيافة مختبر السرديات

«لا أملك إلَّا المسافات التى تُبعِدُنى».. كتاب جديد بمنشورات المتوسط