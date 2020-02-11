اعتقال بريطانية ارتدت «بيكينى» أمام مسجد بالمالديف (فيديو)

ألقت السلطات الأمنية بجزر المالديف القبض على امرأة بريطانية، تبلغ من العمر 26 عامًا، ظهرت في برامج تلفزيونية بعنوان «التواريخ الأولى» و«Ninja Warrior UK» لارتدائها بيكيني أمام أحد المساجد والمدارس الدينية هناك.وظهر الفيديو الذى نشره موقع «نيويورك تايمز» الأمريكى، أمراة مرتدية «البيكينى» حيث يحاول البعض سترها، فيما كانت تسعى الشرطة إلى الإمساك بها، لمخالفتها القواعد والقوانين الخاصة بالجزيرة هناك.وذكرت صحيفة «صن أوف» البريطانية، أنه تم القبض على «سيسيليا جاسترزيمبسكا» بعد أن تجوبت مسجدًا ومدرسة في مافوشي، وهي جزيرة في جزر المالديف، حيث من غير القانوني ارتداء البيكيني باستثناء الشواطئ المخصصة بسبب قوانين الشريعة الإسلامية الصارمة هناك.ويُظهر مقطع فيديو للحادث جاسترزيمبسكا، التي تصف نفسها كمستشارة برلمانية في مجلس العموم، تتصادم وتتشاجر مع أفراد الشرطة، أثناء اعتقالها.«أنت تهاجمني جنسيًا!» هكذا صرخت عند الضباط الثلاثة بينما يحاول صديقها الذكر تغطية جزء من جسدها بمنشفة صغيرة.على الفور أصدر محمد حميد، مفوض شرطة جزر المالديف، في وقت لاحق، اعتذارًا علنيًا عن الحادث، قائلًا: «يبدو أنه تم التعامل معه بشكل سيء»، وتم إطلاق سراح المرأة بعد قضاء ساعة ونصف الساعة في الحجز.ممنوع البكينى فى هذه الجزيرةويُطلب من السائحين في الجزر المحلية احترام الحساسيات الثقافية للمجتمع واللوائح المحلية من خلال تقييد ارتداء ملابس السباحة في مناطق معينة من الجزيرة التي تعيش فيها المجتمعات المحلية، وفقًا لمعيار المملكة المتحدة.وكانت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا قد نشرت في وقت سابق صورًا على Facebook وهي تسبح مع قرش الحوت وتقف على الشاطئ في بيكيني أحمر.وتتكون البلاد من حوالي 1200 جزيرة صغيرة وتقع على بعد حوالي 400 ميل جنوب غرب سريلانكا.