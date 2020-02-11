5 أبراج لا تعرف معنى الفشل.. هل برجك منهم؟

عندما يتعلق الأمر بالنجاح في أي مجال سواء مجال الدراسة أو العمل أو غيرهما من الأمور، دائمًا ما يكون الخوف من الفشل هو المتصدر لدى الجميع، حتى إذا لم يحدث بالفعل، وإذا مر بعض الأشخاص بتجربة الفشل، فكثيرا ما يحبطون ويفقدون الأمل في إكمال خطتهم والنجاح فيها، ولكن على عكس ذلك، هناك أشخاص آخرون لا يخشون الفشل، ولا يدعونه يعرقل طريقهم، ووصولهم لأهدافهم حتى يحققوا النجاح.تتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، لـ"الدستور" عن أصحاب الأبراح الذين لا يعرفون طريق الفشل ولا يخشونه.- برج الدلو:يتميز مواليد برج الدلو بحبهم الدائم للتعليم وتجربة المحاولة، والفشل لا يعرقل هدفهم أو خططهم؛ بل يحفزهم أكثر لبذل أقصى مجهود ممكن عندهم، كما أنهم كثيرا ما يعتبر الفشل مصدر إلهام لهم، يفتح آفاقهم ويغير منظورهم ويظلوا يحاولون حتى ينجحوابالفعل.- برج الميزان:بالنسبة لمواليد برج الميزان، الفشل ليس عائقًا؛ بل حافزًا أكبر للتغيير والتطور لديهم، وخطوة أخرى تضعهم على درج النجاح؛ لذا إذا حدث ومروا بتجربة فشل يبدأوا في اعتماد خطة مختلفة وغيرها حتى ينجحوا.- برج الجوزاء:تعد مرونة مواليد برج الجوزاء هي سلاحهم ضد الفشل، فهم لا يسمحون بتأثير الفشل سلبًا على خططهم وأهدافهم، وسرعان ما يتكيفوا مع ما يتعرضوا له من تغيرات ومفاجآت، ولا يقبلوا أن يعترض الفشل طريقهم، فيظلوا يحاولون أكثر من مرة حتى يحققوا هدفهم.- برج الثور:الإصرار والعزيمة هما سلاح مواليد برج الثور في وجه الفشل، فبمجرد أن يبدأوا مهمتهم أو خطتهم، يمنحوها كامل التزامهم واهتمامهم، كما يتميزوا بالصبر مهما تعرضوا لعقبات، وكثيرا ما ينجحوا بفضل عِندهم واصرارهم.- برج العقرب:يتميز مواليد برج العقرب بشجاعتهم ومثابرتهم وقدرتهم على مواجهة أي عقبات تعترض طريق نجاحهم، مهما كثرت محاولاتهم، لا يفقدوا عزيمتهم للوصول إلى هدفهم، خاصة أنهم يتميزون بالإخلاص الشديد، حتى فيما يتعلق بمهامهم وأهدافهم.