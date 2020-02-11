رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

5 أبراج لا تعرف معنى الفشل.. هل برجك منهم؟

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سلمى بدر
طباعة
عندما يتعلق الأمر بالنجاح في أي مجال سواء مجال الدراسة أو العمل أو غيرهما من الأمور، دائمًا ما يكون الخوف من الفشل هو المتصدر لدى الجميع، حتى إذا لم يحدث بالفعل، وإذا مر بعض الأشخاص بتجربة الفشل، فكثيرا ما يحبطون ويفقدون الأمل في إكمال خطتهم والنجاح فيها، ولكن على عكس ذلك، هناك أشخاص آخرون لا يخشون الفشل، ولا يدعونه يعرقل طريقهم، ووصولهم لأهدافهم حتى يحققوا النجاح.

تتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، لـ"الدستور" عن أصحاب الأبراح الذين لا يعرفون طريق الفشل ولا يخشونه.

- برج الدلو:
يتميز مواليد برج الدلو بحبهم الدائم للتعليم وتجربة المحاولة، والفشل لا يعرقل هدفهم أو خططهم؛ بل يحفزهم أكثر لبذل أقصى مجهود ممكن عندهم، كما أنهم كثيرا ما يعتبر الفشل مصدر إلهام لهم، يفتح آفاقهم ويغير منظورهم ويظلوا يحاولون حتى ينجحوا
بالفعل.

- برج الميزان:
بالنسبة لمواليد برج الميزان، الفشل ليس عائقًا؛ بل حافزًا أكبر للتغيير والتطور لديهم، وخطوة أخرى تضعهم على درج النجاح؛ لذا إذا حدث ومروا بتجربة فشل يبدأوا في اعتماد خطة مختلفة وغيرها حتى ينجحوا.

- برج الجوزاء:
تعد مرونة مواليد برج الجوزاء هي سلاحهم ضد الفشل، فهم لا يسمحون بتأثير الفشل سلبًا على خططهم وأهدافهم، وسرعان ما يتكيفوا مع ما يتعرضوا له من تغيرات ومفاجآت، ولا يقبلوا أن يعترض الفشل طريقهم، فيظلوا يحاولون أكثر من مرة حتى يحققوا هدفهم.

- برج الثور:
الإصرار والعزيمة هما سلاح مواليد برج الثور في وجه الفشل، فبمجرد أن يبدأوا مهمتهم أو خطتهم، يمنحوها كامل التزامهم واهتمامهم، كما يتميزوا بالصبر مهما تعرضوا لعقبات، وكثيرا ما ينجحوا بفضل عِندهم واصرارهم.

- برج العقرب:
يتميز مواليد برج العقرب بشجاعتهم ومثابرتهم وقدرتهم على مواجهة أي عقبات تعترض طريق نجاحهم، مهما كثرت محاولاتهم، لا يفقدوا عزيمتهم للوصول إلى هدفهم، خاصة أنهم يتميزون بالإخلاص الشديد، حتى فيما يتعلق بمهامهم وأهدافهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

محمد الباز يكشف سر تجدد الإرهاب في سيناء برعاية تركيا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. مصطفى محمود سخر الجن لرد المطلقة إلى زوجها (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».. اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس البعثة الطبية يكشف الحالة الصحية للعائدين من «ووهان»

الصور

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».. اليوم

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

3 تغييرات أساسية فى نظامك الغذائى تضمن التخسيس

الآثار الجانبية للوجبات السريعة.. هذا ما يحدث في جسمك

أسباب الولادة المبكرة وطرق الوقاية

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

منوعات

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل

اليوم.. الروائية اللبنانية سونيا بوماد بضيافة مختبر السرديات

«لا أملك إلَّا المسافات التى تُبعِدُنى».. كتاب جديد بمنشورات المتوسط