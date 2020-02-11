تشييع جنازة جندي جزائري استشهد جراء استهداف ثكنة عسكرية

شيعت السلطات العسكرية والمدنية بالجزائر، مساء أمس الإثنين جنازة الجندي الجزائري بن عدة إبراهيم إلى مقبرة الزاوية بولاية غليزان الجزائرية (شمال غرب).حضر مراسم الجنازة أفراد عائلة الشهيد والسلطات المدنية والعسكرية في جو جنائزي مهيب طغى عليه الحزن الشديد الممزوج بالأسف على فقدان هذا الشاب المعروف بحسن أخلاقه.واستشهد الجندي بن عدة إبراهيم، أول أمس الأحد، خلال عملية انتحارية استهدفت دورية للجيش الجزائرية، بانتحاري كان على متن سيارة مركبة مفخخة قام بتفجيرها متسببا في استشهاد الجندي الحارس الذي أحبط محاولة دخول المركبة للثكنة العسكرية.