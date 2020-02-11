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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا ترسل طائرة ثانية لإجلاء «المجموعة الأخيرة» من «ووهان»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، أمس الإثنين، وصول طائرة ثانية إلى مدينة ووهان الصينية لنقل باقي الكنديين الراغبين في الرحيل من المدينة التي تم فرض حجر صحي عليها بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال الوزير الكندي إن هناك متسعا لنحو 200 راكب على متن الطائرة، لافتا إلى أن الطائرة ستغادر الصين اليوم لتعيد المجموعة الأخيرة من الكنديين الذين يريدون العودة إلى البلاد يوم الثلاثاء.

وقال مسئولون كنديون، أمس الأحد، إن هناك 236 كنديا يأملون في ركوب الطائرة القادمة إلى ووهان، بينما تحاول السلطات الصينية احتواء انتشار الفيروس.

وقالت كريستين دودس المتحدثة باسم وزارة الخارجية "إنه نظرا للقيود المرتبطة بالرحلة، لا يمكننا أن نحدّد عدد الأشخاص الذين سيكونون على متن الطائرة".

وأكدت السلطات الصينية أن المقيم الدائم في كندا الذي يحمل تأشيرة إقامة دائمة سارية المفعول قد يرافق أحد أفراد العائلة المباشرين في حال كونه قاصرا.

وكان 174 كنديا قد عادوا من الصين على متن طائرة استأجرتها الحكومة الكندية خصيصا لهذه الغاية، ووصل 39 آخرين على متن طائرة أمريكية، ويقيمون جميعهم حاليا في الحجر الصحي في قاعدة ترينتون العسكرية في أونتاريو.

وتم تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا في كندا، ثلاث منها في مقاطعة بريتيش كولومبيا، وثلاث حالات في أونتاريو، وطمأنت السلطات الصحية الكنديين بأن خطر الإصابة ما زال منخفضا بالنسبة لهم.

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