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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أممي: كوريا الشمالية طوَّرت برنامجها النوي في 2019

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:32 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
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ذكر تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية عملت طوال عام 2019 على تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت قناة «روسيا اليوم» الفضائية، مساء الإثنين، أن التقرير، الذي أعده خبراء الأمم المتحدة لإحالته إلى مجلس الأمن الدولي، تضمن أن «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لم توقف في عام 2019 برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ البالستية غير الشرعيين، وواصلت تطويرهما خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية تواصل الحصول على بعض المكونات والتقنيات اللازمة لبرنامجيها، بصورة غير شرعية.

وأشار إلى أن بيونج يانج أصدرت 3.7 مليون طن متري من الفحم، بقيمة تقدر بـ 370 مليون دولار خلال الفترة بين يناير وأغسطس العام الماضي، وأن التوريدات نفذت عن طريق النقل من سفن تحت علم كوريا الشمالية إلى سفن صينية.

واتهم التقرير كوريا الشمالية بقيامها بتوريدات أخرى محظورة بموجب العقوبات، بالإضافة إلى استيراد النفط المكرر بأحجام تزيد عن المسموح بها.

ومن المقرر نشر التقرير الشهر المقبل، بعد رفعه إلى اللجنة الخاصة بالعقوبات في مجلس الأمن الدولي.

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