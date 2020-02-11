«جبر» يطمئن متدربي الصحف القومية: «مش هنقول لحد امشي» (فيديو)

طمأن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شباب المتدربين بالصحف القومية، مؤكدًا أنه لن يتم الاستغناء عن أحد منهم.وأوضح «جبر»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل ما في الأمر أنه سيتم تعيين هؤلاء الشباب وفقًا لجدول زمني معين، قائلًا: «مش هنقول لحد امشي، سيتم تعيين من تستطيع المؤسسات الاستفادة منهم بجدول زمني».وأكد أن الهيئة خاطبت جميع المؤسسات الصحفية القومية لإرسال كشوف بأسماء الصحفيين المتدربين لديهم، ليتم حصر أعدادهم، ومن ثم تعيينهم وفقًا للأولوية للشباب وأدوارهم في المؤسسة والمؤهلات الحاصلين عليها»، مؤكدا أن التعيينات ستكون بموافقة الهيئة لتجنب الواسطة والمحسوبية.وأرجع «جبر» اتجاه الدولة إلى وقف التعيينات بالصحف القومية مؤقتًا بقوله: «لا نريد تكرارًا لتجربة ما بعد 2011 حينما تم إضافة 60% عمالة جديدة».