رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«جبر» يطمئن متدربي الصحف القومية: «مش هنقول لحد امشي» (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:28 ص
كرم جبر
كرم جبر
محمد عبدالرحمن
طباعة
طمأن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، شباب المتدربين بالصحف القومية، مؤكدًا أنه لن يتم الاستغناء عن أحد منهم.

وأوضح «جبر»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل ما في الأمر أنه سيتم تعيين هؤلاء الشباب وفقًا لجدول زمني معين، قائلًا: «مش هنقول لحد امشي، سيتم تعيين من تستطيع المؤسسات الاستفادة منهم بجدول زمني».

وأكد أن الهيئة خاطبت جميع المؤسسات الصحفية القومية لإرسال كشوف بأسماء الصحفيين المتدربين لديهم، ليتم حصر أعدادهم، ومن ثم تعيينهم وفقًا للأولوية للشباب وأدوارهم في المؤسسة والمؤهلات الحاصلين عليها»، مؤكدا أن التعيينات ستكون بموافقة الهيئة لتجنب الواسطة والمحسوبية.

وأرجع «جبر» اتجاه الدولة إلى وقف التعيينات بالصحف القومية مؤقتًا بقوله: «لا نريد تكرارًا لتجربة ما بعد 2011 حينما تم إضافة 60% عمالة جديدة».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. مصطفى محمود سخر الجن لرد المطلقة إلى زوجها (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر صورة قتيل سنترال فيصل

منذ حوالي 10 ساعة

العثور على طفلة غارقة في ترعة بقنا

الصور

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».. اليوم

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

3 تغييرات أساسية فى نظامك الغذائى تضمن التخسيس

الآثار الجانبية للوجبات السريعة.. هذا ما يحدث في جسمك

أسباب الولادة المبكرة وطرق الوقاية

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

منوعات

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل

اليوم.. الروائية اللبنانية سونيا بوماد بضيافة مختبر السرديات

«لا أملك إلَّا المسافات التى تُبعِدُنى».. كتاب جديد بمنشورات المتوسط