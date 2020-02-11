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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الآثار الجانبية للوجبات السريعة.. هذا ما يحدث في جسمك

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:11 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت مختصة أسترالية بالتغذية عما يحدث بالفعل لجسمك عند تناول الوجبات السريعة، بما في ذلك الشعور بالانتفاخ والإرهاق والجوع بشكل أسرع.

وقالت سوزي باريل، من سيدني، إن الوجبات السريعة الأكثر شعبية تحتوي على عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها ليوم كامل تقريبًا، إضافة إلى المزيد من السكريات والملح والدهون المشبعة، بما يزيد عن الحصة الموصى بها ليومين.

وبينما يؤدي تناول الأطعمة المصنعة على المدى الطويل إلى زيادة الوزن، ومجموعة من المخاطر الصحية مثل أمراض القلب والسكري، قالت سوزي إن هناك تغيرات سريعة تحدث في جسمك في غضون ساعة إلى ساعتين من تناول وجبة سريعة.

وقالت سوزي في مدونتها "الحقيقة هي أن هناك العديد من الآثار الجانبية السيئة حتى عندما تتناول الوجبات السريعة بين الحين والآخر".

وعندما تمتلىء المعدة بكمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكريات، فمن المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى بسرعة أكبر.

وأوضحت سوزي "هذا يعني أنه أنك تتناول 1000 سعرة حرارية في أقل من 10 دقائق، مما يجعل الجسم يحب هذه الكثافة من الطاقة، لدرجة أنه يتوق إليها مرة أخرى بسرعة كبيرة".

ولن تشتهي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات فحسب، بل قالت سوزي إن المحتوى العالي من الملح في البيتزا العادية والبرغر والدجاج المقلي يؤدي إلى الشعور بالنفخة والإرهاق.

وأضافت "المحتوى المرتفع من الملح سيؤدي عمومًا إلى الاحتفاظ بسائل إضافي، حيث يحاول الجسم العمل بجهد أكبر، في محاولة للتخلص من كمية الملح الكبيرة التي يتعرض لها".

وأوضحت أن هذا هو السبب في أنك قد تشعر بالتعب والخمول لمدة ساعة أو ساعتين بعد تناول الوجبات السريعة. وبالنسبة للقلب، فهذا يعني أيضًا العمل بجهد أكبر، مما يضع المزيد من الضغط على الجسم بشكل عام.

وعندما تأكل وجبة غنية بالدهون والكربوهيدرات، فإن جسمك مجبر على إفراز كمية إضافية من الأنسولين في محاولة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، والمستويات العالية من الأنسولين الإضافي تؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين والإصابة مرض السكري ونشوء الالتهابات في الجسم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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