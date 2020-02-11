ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى بسبب «كورونا»

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الإثنين، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع سعي المستثمرين إلى التماس الأمان وسط مخاوف بشأن الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي يتزايد عدد ضحاياه.وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1574.87 دولار للأوقية (الأونصة) في آواخر جلسة التداول مرتفعًا 0.4 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير عند 1576.76 دولار.وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1579.50 دولار للأوقية، وفقًا لـ«رويترز».وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في «سي.ام.سي ماركتس»: «مازال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بأثر فيروس كورونا، ونرى تناميًا في الوفيات والإصابات، العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة، إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعمًا معقولًا للذهب»، مضيفًا أن ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين في يناير أضر قليلًا بالذهب.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2346.20 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.80دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 961.92 دولار للأوقية.