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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهوى لأدنى مستوى فى 13 شهرًا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2018، متأثرة بضعف الطلب الصيني في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وبينما ينتظر المتعاملون ليروا هل ستنضم روسيا إلى منتجين آخرين في السعي إلى مزيد من تخفيضات الإنتاج.

وهبط النفط بأكثر من 25 في المئة من ذروة سجلها في يناير، وتراجع الخام الأمريكي عن مستوى 50 دولارًا للبرميل بعد أن ألحق تفشي فيروس كورونا ضررًا بالطلب على الخام في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وغذى مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.20 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 53.27 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من ديسمبر 2018.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 75 سنتًا، أو 1.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 49.57 دولار للبرميل وهو أضعف مستوى لها منذ السابع من يناير 2019، وفقًا لـ«رويترز».

ويبقى ذلك الخامين القياسيين في مسار نزولي لثلاثة عشر يومًا وأربعة عشر يومًا على الترتيب، وهي أطول سلسلة خسائر لكليهما منذ نوفمبر 2018.

وهبط فارق الأسعار بين عقود برنت لأقرب استحقاق وعقود غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019.

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