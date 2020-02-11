أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةالوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24: 784 إلى 786 جنيهًاعيار 22: 719 إلى 721 جنيهًاعيار 21: 686 إلى 688 جنيهًاعيار 18: 588 إلى 590 جنيهًاعيار 14: 457 إلى 459 جنيهًاعيار 12: 392 إلى 393 جنيهًاالأونصة: 24382 إلى 24453 جنيهًاالجنيه الذهب: 5488 إلى 5504 جنيهًاالكيلو 784000 إلى 786286 جنيهًاثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار 24: 796.29 جنيهعيار 22: 729.94 جنيهعيار 21: 696.77 جنيهعيار 18: 597.22 جنيهعيار 14: 464.50 جنيهعيار 12: 398.14 جنيهعيار 9: 298.61 جنيهأوقية الذهب: 24765 جنيهًاجنيه الذهب: 5574 جنيهًاكيلو الذهب: 796287 جنيهًا