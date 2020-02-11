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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:44 ص
الذهب _ صورة ارشيفية
الذهب _ صورة ارشيفية
عبدالهادي أبوطالب
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تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24: 784 إلى 786 جنيهًا
عيار 22: 719 إلى 721 جنيهًا
عيار 21: 686 إلى 688 جنيهًا
عيار 18: 588 إلى 590 جنيهًا
عيار 14: 457 إلى 459 جنيهًا
عيار 12: 392 إلى 393 جنيهًا
الأونصة: 24382 إلى 24453 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5488 إلى 5504 جنيهًا
الكيلو 784000 إلى 786286 جنيهًا

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 796.29 جنيه
عيار 22: 729.94 جنيه
عيار 21: 696.77 جنيه
عيار 18: 597.22 جنيه
عيار 14: 464.50 جنيه
عيار 12: 398.14 جنيه
عيار 9: 298.61 جنيه
أوقية الذهب: 24765 جنيهًا
جنيه الذهب: 5574 جنيهًا
كيلو الذهب: 796287 جنيهًا

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