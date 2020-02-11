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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:24 ص
بيت السحيمي
بيت السحيمي
نضال ممدوح
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يقيم مركز إبداع بيت السحيمي٬ بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل فني موسيقي والذي تحييه فرقة "النغم العربي" للفنان ربيع البنا وفرقته الموسيقية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأغنيات المتنوعة لكبار الفنانين منهم: أم كلثوم: الرضا والنور٬ محمد عبد الوهاب النهر الخالد٬ عبد الحليم حافظ أغنيات: على حسب وداد قلبي٬ على قد الشوق٬ أنا لك علي طول٬ جبار٬ قولي حاجة.. أداء محمد يوسف، ذكرى أغنيات الأسامي٬ وحياتى عندك أداء هالة غلوش، عفاف راضى أغنية: يهديك يرضيك أداء المغربية نسرين، وردة أغنية: يا لعبة الأيام أداء رحاب، بالإضافة لأغنية ياحبيبتي يا مصر٬ يا أغلى اسم في الوجود وغيرها أداء مجموعة من المواهب الشابة والأطفال.

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