البنتاجون: هجوم إيراني تسبب في إصابة 109 جنود أمريكيين بالمخ

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الإثنين، إن 109 جنود أمريكيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في المخ نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق الشهر الماضي.وأشار «البنتاجون»، في بيان له، إلى أن 76 من هؤلاء الجنود المصابين عادوا للخدمة.وحسبما أفادت "رويترز" بأن الجيش الأمريكي يستعد للإبلاغ عن زيادة بواقع أكثر من 50 في المئة في حالات الإصابة في المخ نتيجة الهجوم الإيراني.