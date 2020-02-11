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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:03 ص
العرض ما قبل الأخير
العرض ما قبل الأخير
نضال ممدوح
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أصدر المركز الثقافي العربي٬ رواية للكاتب نزار كربوط، حديثًا٬ بعنوان «العرض ما قبل الأول».

ويقول «كربوط» عن روايته: «هذا النّص الروائي ابتلع منّي أكثر من ثلاث سنوات من العمل والبحث المرهقين، سافرت هنا وهناك قصد جمع المادّة والوثائق الضرورية لبناء الأفكار الأساسيّة والقوائم الرئيسة التي يرتكز عليها نصّ الحكاية».

ويضيف: «بين أرشيف وزارة الدّفاع الفرنسية وشهادة الرجل البطل (والمسجّلة بصوته قبل أن يختطفه الموت) قضيت ليالي أخيط وأحيك معطف النص وخبايا التاريخ».

وتابع: «ليس ذلك التّاريخ الذي عهدناه في المقرّرات الدراسية الملغومة لكنّه تاريخ من نوع آخر، تاريخ الذاكرة الحية فينا جميعًا، ذاكرة البسطاء والضّعفاء الذين يتحدثون إلى الريح العابرة دون خوف أو ضجر، تاريخ الأبطال المغاربة الذين شاركوا في الحرب العالميّة الثّانية، بعد هذا النص أدركتُ عميقًا أنّ الكتابة خلقٌ وموت في الوقت ذاته».

ومن أجواء الرواية: «حينما يدخلُ كمال إلى مكتب والده، بعد مراسم الدفن، يكتشف أنَّه كان يشتغلُ على مشروعِ فيلم غير عاديّ، إذ يرجع بنا إلى جانبٍ صامتٍ من تاريخنا القريب، حيث تَدُور أحداثه حولَ الكابورال محمّد في حقبة الحرب العالمية الثانية وتَحكي لنا الآلام التي ذاقها الجُنود المغاربة الذين أُقحِمُوا في حربٍ لم تكُن تَعنيهم في شيء».

سيعيشُ كمال وسط أشخاص شكّلوا ملامح رواية شيّقة، ويغوصُ في نهر من الحقائق لم يسمع عنها من قبل، ممَّا سيَدفعُه إلى طرح الكثير من الأسئلة الموجعة والمزعجة في الآن ذاته.

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