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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: حصيلة وفيات «كورونا» تخطت 1000 شخص

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت السلطات الصينية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد تخطت الألف شخص، حسبما أفادت "العربية" في نبأ عاجل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية في جنيفك: «إن فريقًا من الخبراء في مجال الصحة وصل إلى الصين، أمس الإثنين، لاستطلاع التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد».

وكان «تيدروس» الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

واستغرق الأمر نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة الصينية على تشكيل الفريق الذي سيتراوح عدد أعضائه بين عشرة خبراء و15 خبيرًا.

وأكد «تيدروس» أن‭ ‬عدد الإصابات في الصين وصل إلى 40 ألفًا و235 حالة، في حين بلغت الوفيات 909 أشخاص، لافتًا إلى أن هناك 319 حالة إصابة في 24 بلدا آخر، منها حالة وفاة واحدة.

وقال في الأيام الماضية: «رأينا بعض الحالات المقلقة التي انتقلت فيها العدوى من أشخاص لم يسافروا من قبل إلى الصين، مثل الحالات التي ظهرت في فرنسا والمملكة المتحدة، وقد تكون هذه الشرارة التي تشعل نارًا أكبر».

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