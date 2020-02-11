اليوم.. الروائية اللبنانية سونيا بوماد بضيافة مختبر السرديات

تحل الكاتبة الروائية سونيا بوماد٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية٬ في قاعة (C)٬ خلال لقاء مفتوح لمناقشة روايتها "التفاحة الأخيرة٬ والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية".ويناقش الرواية كلًا من: الدكتور بهاء حسب الله والدكتور مها الغنام، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.تتناول الرواية قصة تدور على هامش الحروب التي نشبت في البلقان وعلى مر عقود، موضحة بشكل روائي مثير أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتفكك يوغوسلافيا واحتدام النزاعات العرقية في المنطقة وامتدادها الى حروب الشرق الحالية.ويبدأ السرد عندما يقوم مقاتل في فرقة الإعدام باختطاف طفلة بوسنية، والذهاب بها خارج الأراضي اليوغوسلافية، بعد أن أعدم عائلتها، وبعد أن أدرك أن الحرب قد أشرفت على نهايتها وأن الأمم المتحدة ستفرض عليهم سلام لا زال غير مقتنعا به، فنار انتقامه لا زالت متقدة في روحه كالجمر النائم تحت الرماد٬ بعد مقتل عائلته هو أيضا في تلك الحرب، وتلك المأساة التي أجبرته على الإلتحاق بفرقة الإعدام والتي أبادت الآلاف من الأبرياء.في بلد آخر يدور بين الخاطف والمختطف صراع مرير لا تتعادل فيه موازين القوة٬ بين طفلة ومقاتل منتقم، بين دينين مختلفين وبين قوميتين تجري بينهم أنهار من الدماء.