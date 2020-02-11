متحدث الوزراء: حملات إعلانية بـ CNN للترويج للاستثمار في مصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة الوزارية العليا للاستثمار تجتمع مرة شهريًا، بالإضافة للقاءات أسبوعية مع رئيس الحكومة، موضحًا أن الاستثمار ليس تسجيل شركات فقط، والأهم عدد الشركات التي بدأت العمل بالفعل، وعدد الشركات التي أكملت نشاطها ولم تتوقف.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذى يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة «ON E»، أن دور الهيئة العامة للاستثمار لا يتوقف على تسجيل الشركات فقط، بل يتضمن المتابعة وحل مشكلات الشركات المتعلقة بالتشغيل.وواصل: «الموافقات الأمنية ضرورة لا بد منها، ونعمل الفترة المقبلة على تسريع إصدار موافقات تسجيل الشركات».وأشار إلى أن هناك اتفاق مع شبكة «CNN»، يتضمن حملات إعلانية ومواد دعائية، مستطردًا: «نستهدف CNN والقنوات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ونسعى لتغيير المفهوم القديم السائد عن الاستثمار في مصر، المستثمرون في أوروبا غير محيطين بالتطورات والتشريعات الاستثمارية الجديدة والإصلاح الاقتصادي».