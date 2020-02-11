العرض المسرحى «التوهة» يواصل فعالياته على مسرح المنيا

يواصل فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى عروضه المسرحية بعرض «التوهة» لفرقة قصر ثقافة المنيا القومية المسرحية، وذلك على مسرح المحافظة المنيا، والذي يُعرض فى السابعة مساءً مستمرًا حتى 14 فبراير، وقد شهد العرض مدير عام فرع ثقافة المنيا، والفنان ماهر كمال.العرض من تأليف الكاتب أشرف عتريس، ألحان ماهر كمال، ديكور ملابس محمد على، دراما حركية واستعراض يحيى عبد العليم، إخراج محمد جمال سليمان، بطولة نخبة من نجوم المنيا، يتناول عتريس النص برؤية جديدة لقصة حسن ونعيمة، وذلك فى إطار الموسم المسرحى الجديد الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة وضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.تدور أحداث مسرحية «التوهة» لفرقة المنيا القومية المسرحية للموسم المسرحي «٢٠١٩ـ ٢٠٢٠» حول الموال الشعبي المنياوى «حسن ونعيمة»، فى قرية «بنى والنمس»، التابعة لبنى مزار، فى إطار شعبي وحدوتة اجتماعية وفرقة حسن المغنواتى التى تصر على الغناء رغم الضغوط الاجتماعية وحالة العوز والحاجة التى يعانى منها الجميع، ويقدمها مخرج العرض في قالب استعراضي درامي لفريق التمثيل المسرحي.