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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مقدمة غير تقليلدية لأديب عن يسرا.. والفنانة: «كلام كبير»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:49 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحمد عبد الرازق
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قدم الإعلامي عمرو أديب الفنانة يسرا، قبيل إجرائها مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، بطريقة غير تقليلدية، واصفًا إياها بـ«نجمة مصر والعالم العربي والديفا التي نورتنا على الريد كاربت وكانت لابسة فستان يهوس»، حسب قوله.

وردت الفنانة يسرا على مقدمة «أديب» بالابتهاج، معلقة: «ده كلا كتير وكبير وربنا ما يحرمني منك».

وأعربت يسرا عن شعورها بالسعادة والفخر عن وجودها على «الريد كاربت» كفنانة مصرية وعربية، مشيرة إلى أن المتواجدين هناك يعرفونها كفنانة مصرية.

وشاركت الفنانة يسرا، كعضو تحكيمى المرة الأولى في مسابقة جوائز الأوسكار 2020، والتي أقيم الحفل الخاص بها، اليوم الإثنين، على مسرح دولبي بهوليوود.

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