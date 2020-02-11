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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يطلب 20 مليار دولار لتطوير برامج منظومات صاروخية أمريكية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:17 ص
ترامب
ترامب
عبير سليم
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اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص مبلغ 20.3 مليار دولار، لتطوير برنامج الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة للعام المالي 2021.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، فأن ترامب وجه إلى الكونجرس الأمريكي مشروع قانون حول ميزانية للعام المالي 2021، الذي يبدأ في الولايات المتحدة يوم 1 أكتوبر المقبل.

وتنص الوثيقة على أن يبلغ الحجم العام للميزانية الجديدة 4.8 تريليون دولار، يخصص منها الرئيس الأمريكي مبلغ 740.5 مليار دولار، للإنفاق الدفاعي بما في ذلك 20.3 مليار دولار لتطوير نظام الدرع الصاروخية.

ويقترح مشروع القانون تعزيز برنامج الدفاع الصاروخي، في الجزء القاري للولايات المتحدة، كما يقضي بتنفيذ "تقييمات للتحديثات المحتملة لبرامج الدفاع الصاروخي الإقليمية الموجودة حاليًا".

وتهدف هذه الأنشطة، حسب الوثيقة، إلى تشكيل نظام متعدد الخطوط للدفاع الصاروخي في الجزء القاري لأراضي الولايات المتحدة، ويقول واضعو المشروع إن النتائج الأولى لهذا العمل يمكن عرضها في العام 2025.

ويشمل هذا البرنامج تطوير الصواريخ الاعتراضية من طرازي "SM-3 IIA" و"SM-3 IB" المنشورة بحرا، ومنظومات الصواريخ من أنواع "Aegis" و"Patriot" و"Thaad" المنشورة برا.

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