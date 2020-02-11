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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو أديب: عندما يطرق الإرهاب الباب سأقف مع الرئيس (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:32 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
أحمد عبد الرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب: «إننى كمواطن مصري عندما أعلم أن الأتراك أرسلوا 5 ألاف سوري إلى ليبيا "أعمل أيه؟"، الجيش الليبي ألقى القبض على داعشي خطير يدعى "الفار" بينما كان فى طريقه إلى مصر».

وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»: «"الفار" لم يكن فى طريقه إلى مصر لكي يصيف، ده واحد من الذين لهم نشاط خطير، متسائلًا: "جي مصر يعمل إيه"؟»

وتابع: «أنا كمصري أقول إيه وأفكر فى إيه وماذا يكون رد فعلي؟.. أنا لو عندي مشكلة مع الرئاسة المصرية هنساها ولما ألاقي الإرهاب هروح أقف مع الرئيس بتاعي لأنني أرى الإرهاب على الباب».

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