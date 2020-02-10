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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المسار الاقتصادي» تتفق على تشكيل 3 لجان للإصلاحات بليبيا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبير سليم
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أفادت صحيفة بوابة الوسط الليبية، مساء اليوم الإثنين، بأن اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي، المنعقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة، خلص إلى تشكيل 3 لجان تبدأ عملها أواخر الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل ٣ لجان تختص الأولى بإصلاح القطاع المصرفي والقطاع الخاص، وأخرى للتوزيع العادل للثروات وثالثة لإعادة الإعمار، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ اللجان عملها خلال أسبوعين من الآن، وفق المصدر.

واختتمت منذ قليل في القاهرة أعمال اليوم الثاني لاجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، ممثلة في نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وشارك فيه حوالي 21 شخصية اقتصادية من مجلس النواب وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وانعقدت اجتماعات المسار الاقتصادي، قبيل انعقاد اجتماعات المسار السياسي المشتركة المعروفة بلجنة الـ 40، في جنيف المقرر عقدها يوم 26 فبراير الجاري بمقر الأمم المتحدة.

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