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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جرحى في إطلاق نار بولاية أركنساس الأمريكية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم ووكالات
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أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح نتيجة إطلاق نار داخل متجر بولاية أركنساس جنوب شرقي الولايات المتحدة، الاثنين، حسبما نقلت أسوشيتد برس عن مصادر في الشرطة المحلية.

وأفادت قناة WMC التلفزيونية المحلية، بأن المنفذ قتل برصاص عناصر الأمن، مضيفة أن اثنين من المصابين من عناصر الشرطة، فيما أوضحت قناة WREG، أن المجهول هدد بتفجير المركز التجاري التابع لشركة "وولمارت"، بحسب روسيا اليوم.

وقالت إن فريقًا من الشرطة وصل إلى المكان بعد تلقي بلاغ بأن ثمة شخصا داخل متجر يهدد سائر الزبائن.

ولدى ظهور عناصر الأمن، أعلن الرجل أنه ينوي تفجير المتجر، قبل أن يشتبك مع الشرطة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح، فيما قتل المهاجم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن التحقيقات بدأت في ملابسات الحادث.

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