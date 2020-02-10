صورة جديدة لـ أحمد مكي من الحرم: «الحمد لله»

استغل الفنان أحمد مكي وجوده في المملكة العربية السعودية لتقديم مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، وأدى مناسك العمرة.ونشر أحمد مكي، صورة جديدة له من داخل الحرم المكي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"الحمد لله الكعبة المشرفة.. الحرم المكي".وحازت صورته على إعجاب متابعيها الذين تمنوا له عمرة مقبولة وطالبهم به بالدعاء له خلال تواجده في الحرم المكي.مسرحية "حزلقوم"، الإشراف الفني لمجدي الهواري ومن إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل.ومن المقرر أن يعود أحمد مكي للقاهرة غدًا الثلاثاء بعد انتهاء عروض مسرحيته الأولى حزلقوم، وهي من إنتاج "كايرو شو" وعرضت ضمن فعاليات شتاء الرياض.