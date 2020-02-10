إصابة ربة منزل وشاب من ذوي الهمم بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

أصيبت ربة منزل وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، بطلقات نارية عن طريق الخطأ في مشاجرة بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.كان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إصابة، نجلاء ح- 22 عامًا، ربة منزل، بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وعدلي م- 39 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة بطلق ناري بالساق اليسرى.وكشفت تحريات المباحث، أن مشادة كلامية وقعت بين عطيتو.ع، 45 عامًا، زوج المجني عليها، وأحد الأشخاص قام على إثرها الزوج بإخراج سلاحه الناري ومحاولة إطلاق النيران عليه إلا أن الطلقات أخطأت طريقها وأصابت الزوجة وشخصا آخر تصادف تواجده أثناء الواقعة.تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.