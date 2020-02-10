المخرج أحمد درويش: السينما التسجيلية تعانى من الأزمات وتبحث عن روح جديدة

قدم الكاتب محمد المالحي، خلال ندوة حول كتاب «50 سنة سينما» بمكتبة الإسكندرية، لمحات من مشوار المخرج أحمد فؤاد درويش، تضم موضوعات طفولة وشباب درويش، ودراسته بكلية التجارة امتثالًا لرغبة والدته، والجمع بينها وبين دراسته بمعهد السينما، والتي كانت نصيحة المخرج صلاح أبو سيف لصلة القرابة بينهما.وأوضح«المالحي»، إن المخرج أحمد درويش تخرج من معهد السينما في عام 1967 وكان الأول على دفعته، ثم تخرج عام 1968 من كلية التجارة، وعندما تم تخطيه في العمل كمعيد بالمعهد تبناه آنذاك وزير الثقافة وتم تعيينه بمكتبه.وقال المخرج أحمد فؤاد درويش، إن اول أفلامه كان فيلم «نجوم القدس» إنتاج وزارة الثقافة، وهو أول فيلم يحصل على جائزة برلين، وكان عمره 22، والذي يحكي عن الفنانين التشكيليين في فلسطين، وجاءت فكرته في عام 1969 بعد هزيمة، وكانت فترة ما بعد الهزيمة، حيث صرحت جولد مائير، أنه لا وجود للشعب الفلسطيني.وأضاف: أردت أن أثبت أن هذا الشعب موجود عن طريق الفن التشكيلي من خلال قصة 3 فنانين وأعمالهم الفنية بداية من عام 1948 وحتى عام 1969، وكان أول فيلم في السينما التسجيلية غير ناطق، وطبعت الأمم المتحدة 700 نسخة منه ووزعتها في دول العالم، وشاهده الرئيس جمال عبد الناصر، وعندما توفي وجدوا نسخة من الفيلم في مكتبته.وأشار«درويش»، إلى إن الأديب نجيب محفوظ رقيب مستنير وعاشق للإبداع، ولكنه موظف يطبق القانون الرقابي بكل ما فيه على نفسه أولًا قبل غيره، مؤكدًا أنه عانى من الرقابة على أحد أفلامه المأخوذ عن رواية العسكري الأسود ليوسف إدريس، والذي تم توقيفه من عام 1977 إلى 1989، وكان في صراع مع الرقابة، حتى تم تصوير الفيلم بالكامل بدون موافقة الرقابة، ولذلك تم تحويله آنذاك لوزارة الداخلية في فترة رئاسة ذكي بدر لوزارة الداخلية، وكان ممنوع من العرض حتى تم السماح لعرضه بمعاونة الدكتور أسامة الباز.وتطرق «درويش» إلى أفلامه الروائية، حيث أنتج 3 أفلام، وهم «ليل وقضبان، وإعدام طالب ثانوي، وحلاوة الروح»، مشيرًا إلى أنه المخرج الوحيد الذي منح محي إسماعيل فيلمين بطولة، ولفت إلى أن فيلم «إعدام طالب ثانوي»، حدث به موقف طريف مع الفنان نور الشريف، حيث أنه قام بعمل دعاية خاصة لمحي إسماعيل عن طريق مجسم كامل له أمام دور العرض السينمائي بملابس الإعدام، وهو الأمر الذي أغضب نور الشريف، وصرح به خلال حوار صحفي معه قائلًا: «حركة الدعاية والأفيش وجعتني، وعند عتابي لدرويش قال لي أنا المنتج وعاوز أخسر».وعقب «درويش»، أن البطولة الدرامية في الفيلم كانت لمحي إسماعيل، حيث كانت شخصية في الفيلم تبحث عن لا شيئ، وهو كان الإسم الأول للفيلم قبل تغيره بـ«إسم إعدام طالب ثانوي»، ونجح الفيلم واستمر في دور العرض لمدة 3 سنوات.وأوضح «درويش» أن السينما التسجيلية تعاني من أزمات، فلا يوجد لها مصدر تمويل أو دور عرض، بعكس السينما الروائية، وما نريده هو تغير مفهوم الإبداع في السينما الوثائقية بأنواعها المستقلة أو ما تنتجها الدول، فيجب أن تتدخل الحكومة المصرية لتجد صيغة أخرى غير المركز القومي للسينما، أو أن يبث فيه الحياة من جديد، لدعم السينما المستقلة ماديًا ومعنويًا.وأشار إلى أنه تم الإستعانة به للتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، لعمل أفلام الترويج السياحي لمصر، وذلك في عام 1981، عندما طلب منه محمد نسيم رئيس الهيئة آنذاك العمل بدون مقابل لمدة عامين لعدم وجود أموال في الهيئة.ولفت «درويش»، إلى أن محمد نسيم كان رجل وطني، وهو ما جعلني أقبل بدون مقابل وأعمل على نفقتي الخاصة، وتحصلت على مستحقاتي بعد عامين، وتم إنتاج 4 أفلام، وهم «القاهرة القديمة، وجنوب مصر، وشواطئ مصر، وعالم مصر البحر الأحمر»، وأذيعت الأفلام بـ7 لغات للترويج للسياحة.وأوضح أنه من قدم اختراع السينما الصناعية، ففي عام 1969 أسس شركة فرعون مصر للإنتاج، وكان للإسم صدى كبير في الدول الأجنبية، فكانت توحي بالهوية، وقدم من خلال شركته الخاصة أفلام السينما الصناعية، حيث قدم الصناعة الوطنية من خلال الفن بأفلام «الإنتاج الحربي، والصناعة، والإسكان والتعمير، والبترول».