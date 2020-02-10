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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مهرجان المرأة: اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:16 م
محمد عبدالخالق
محمد عبدالخالق
أسوان_إسراء توفيق
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قال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الرابعة بمدينة أسوان إن، "اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها وكواليس كثيرة عن دورات المهرجان ولدينا حكايات أكثر عن هؤلاء الذين ساعدوا في إنجاح دورات المهرجان السابقة، وساهموا في ظهور دورة هذا العام للنور ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والهيئة العامة لتنشيط السياحة وكل الإعلاميين والصحفيين والنقاد والفنانين وأهالي أسوان، الذين أثروا بشكل كبير في دورات المهرجان الماضية وننتظر منهم الكثير في دورة العام الحالي".

كما قال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: "الليلة نضيء الشمعة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ونحن نفخر أن لدينا ثروة كبيرة تضم ما يزيد عن 200 شاب من محافظة أسوان ممن شاركوا في ورش المهرجان المختلفة ونتمنى أن تستمتعوا بدورة هذا العام وكل فعالياته".

انطلقت فعاليات حفل الافتتاح، لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في نسخته الرابعة بمدينة أسوان، والذى يعتبر بمثابة حوار سينمائي بين المبدعين بمختلف قارات العالم، بهدف إبراز دور المرأة فى المجتمع، وتسليط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجهها.

وحضر عددًا من كبار نجوم والسينما المصرية، والعالمية، والتي من أبرزهم النجمة الأسبانية فيكتوريا آبريل، كضيفة شرف المهرجان، بالإضافة إلى أن يعقد المهرجان سنويًا بمدينة أسوان بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين.
رئيس مهرجان المرأة: اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها
رئيس مهرجان المرأة: اليوم صار لدينا ذاكرة نتحدث عنها

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