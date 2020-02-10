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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

محافظ بني سويف: توليت المنصب وعمري 34 عامًا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:12 م
الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى غنيم
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، إنه عمل بمنصب نائب محافظ بورسعيد، قبل توليه منصبه الحالي، لافتًا إلى أنه وقت حلف اليمين الدستورية لتوليه منصبه كان يبلغ من العمر 34 عامًا.

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، أن الفرق شاسع بين مسئولية منصب نائب محافظ بورسعيد، ومسئولية محافظ بني سويف، بسبب اختلاف عدد السكان بين المحافظتين.

كما أوضح أبرز المشاكل في المحافظة، قائلًا: «إن المستشفيات فى بني سويف تعاني من تهالك أجزاء كبيرة منها»، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة تلك المستشفيات، كما أنه جاري الانتهاء من أعمال التطوير في عدد من المستشفيات الأخرى.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم توقيع بروتكول التحول الرقمي ومن ثم تم البدء بالفعل فى ميكنة كافة الخدمات داخل المحافظة.

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