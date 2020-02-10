مسئولة بجامعة «ووهان»: لم نتوقع عودتنا لمصر

قالت الدكتورة عزة عبد الوهاب، مسئولة الطلاب المصريين بجامعة ووهان الصينيية، وإحدى العائدات من الصين، إن الحالة النفسية بالحجر الصحي فى مطروح جيدة للغاية، مشيرة إلى أنه لم يكن أحد يتوقع عودتهم إلى مصر مرة أخرى.وأضافت «عزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أنهم يمارسون التريض بالحجر الصحي كل يوم تحت آشعة الشمس، لافتة إلى أنهم كانوا محرومين من آشعة الشمس فى الصين.ولفتت إلى أنه لم تظهر أية أعراض على أي من المصريين العائدين، مشيدة بالاهتمام الصحي الكبير بجميع المتواجدين، حتى مع الارتفاع البسيط فى درجة حرارة لأي شخص فإنه يتم نقله للمستشفى فورًا.