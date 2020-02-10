رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة سوهاج تناقش المجموعة القصصية «جلباب أبيض»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:01 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث ناقش نادى أدب قصر ثقافة سوهاج، مجموعة قصصية بعنوان "جلباب أبيض" للكاتب فتحي إسماعيل شارك فيها كلً من الأديب والقاص محمد محمد عبدالمطلب والأديب مجدي حشمت سعيد، والشاعر والناقد محمد الصاوي، دار اللقاء الأديب والشاعر علاء عبدالسميع.

بدأ المناقشة القاص مجدي حشمت مبديًا رأيه في المجموعة القصصية من حيث موضوعاتها ومميزاتها وعنوانيها وما كان يجب على الكاتب الاهتمام به، ثم تحدث الشاعر الناقد محمد الصاوي ذاكرًا بعض الأشياء اللغوية التي ينبغي مراجعتها وما يراه في تجربة الكاتب من نواحي القوة والقصور، تلا ذلك القاص محمد عبد المطلب مبينًا رؤيته النقدية في مجموعة الكاتب القصصية من النواحي الفنية والإخراجية والإبداعية، وفى الختام فتح باب المناقشات والمداخلات، وفى الختام قام الكاتب بإيضاح تقبله لكل ما تم عرضه وبيان وجهة نظره بحضور كوكبة من الشعراء بقاعة النادى بالقصر.

أقام بيت ثقافة بنى حميل محاضرة بعنوان "دور المكتبة في التنمية الثقافية " ألقاها محمد نجيب بمدرسة مؤسسة بنى حميل الجديدة، تحدث فيها عن دور المكتبة في إثراء الحياة الثقافية ونشر الوعي الثقافي ووصف المكتبة العامة بأنها جامعة الشعب تهب العلم حرا لكل من يقصدها، بينما نفذ بيت ثقافة جرجا ورشة فنية لتعليم الرسم الحر للرواد باستخدام القلم الرصاص والوان الفلوماستر والخشب والورق.

نفذ نادي المواهب ببيت ثقافة طما ورشة أشغال فنية للأطفال لتنمية مواهبهم الفنية وابتكاراتهم، تدريب إخلاص محروس.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

منذ ساعتين

«الآثار»: حبس وغرامة 100 ألف جنيه لمن يدخل متحفًا بدون تذكرة

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

الصور

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

وكيل «تعليم كفر الشيخ» تكشف تفاصيل اختناق معلمتين بمدرسة إعدادية

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

ثقافة سوهاج تناقش المجموعة القصصية «جلباب أبيض»

«التطرف والإرهاب وجهان لعملة واحدة».. محاضرة بثقافة السويس

«رؤية».. فيلم قصير عن تقبّل الآخر

استمرار فعاليات مهرجان نوادي المسرح بثقافة بنها (صور)