ثقافة سوهاج تناقش المجموعة القصصية «جلباب أبيض»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث ناقش نادى أدب قصر ثقافة سوهاج، مجموعة قصصية بعنوان "جلباب أبيض" للكاتب فتحي إسماعيل شارك فيها كلً من الأديب والقاص محمد محمد عبدالمطلب والأديب مجدي حشمت سعيد، والشاعر والناقد محمد الصاوي، دار اللقاء الأديب والشاعر علاء عبدالسميع.بدأ المناقشة القاص مجدي حشمت مبديًا رأيه في المجموعة القصصية من حيث موضوعاتها ومميزاتها وعنوانيها وما كان يجب على الكاتب الاهتمام به، ثم تحدث الشاعر الناقد محمد الصاوي ذاكرًا بعض الأشياء اللغوية التي ينبغي مراجعتها وما يراه في تجربة الكاتب من نواحي القوة والقصور، تلا ذلك القاص محمد عبد المطلب مبينًا رؤيته النقدية في مجموعة الكاتب القصصية من النواحي الفنية والإخراجية والإبداعية، وفى الختام فتح باب المناقشات والمداخلات، وفى الختام قام الكاتب بإيضاح تقبله لكل ما تم عرضه وبيان وجهة نظره بحضور كوكبة من الشعراء بقاعة النادى بالقصر.أقام بيت ثقافة بنى حميل محاضرة بعنوان "دور المكتبة في التنمية الثقافية " ألقاها محمد نجيب بمدرسة مؤسسة بنى حميل الجديدة، تحدث فيها عن دور المكتبة في إثراء الحياة الثقافية ونشر الوعي الثقافي ووصف المكتبة العامة بأنها جامعة الشعب تهب العلم حرا لكل من يقصدها، بينما نفذ بيت ثقافة جرجا ورشة فنية لتعليم الرسم الحر للرواد باستخدام القلم الرصاص والوان الفلوماستر والخشب والورق.نفذ نادي المواهب ببيت ثقافة طما ورشة أشغال فنية للأطفال لتنمية مواهبهم الفنية وابتكاراتهم، تدريب إخلاص محروس.