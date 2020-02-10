حسن شاكوش: «اللي مرضهوش على أهل بيتي مرضهوش على بنات الناس»

أعرب المطرب الشعبي حسن شاكوش عن سعادته بإشادة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بصوته، لافتًا إلى أن والده كان يحب صوت أمير الغناء العربي.وقال حسن شاكوش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى أنه حذف جزء من أغنية "بنت الجيران" لاحتوائها على كلمات مبتذلة حسب نصيحة الفنان هاني شاكر، معقبًا: «عندي أخوات بنات ومش بيرضيني أختي أو بنت أختي يسمعوا كلام خارج.. واللي مرضهوش على أهل بيتي مرضهوش على بنات الناس».وأوضح حسن شاكوش أن أغنية "بنت الجيران" تحكي قصة حب مر بها أغلب الشباب المصريين.ومازح حسن شاكوش، الفنان هاني شاكر، قائلًا: «كل شاب في مصر مر بقصة حب مع بنت الجيران، وأكيد الفنان هاني شاكر كان بيحب بنت الجيران»، ليبادره أمير الغناء العربي بالرد ساخرًا: «مين قال لك يا حسن.. يا حسن يا حبيبي كلنا كنا كده».