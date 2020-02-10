إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول حادث تصام سيارة وأتوبيس والذي تسبب في إصابة شخصين، والتحفظ على السيارتين وسؤال المصابين عن الواقعة وحصر التلفيات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى بكوبري سيدي جابر بطريق الكورنيش وإصابة شخصين.بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس وأسفر عن إصابة شخصين وتم إبلاغ الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.وقامت إدارة مرور الإسكندرية بإزالة آثار الحادث وفتح الطريق منعا لتعطيل حركة المرور بطريق الكورنيش، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.