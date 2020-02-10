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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: مستويات الأسعار مستقرة.. والحكومة لا تتدخل فى بيانات التضخم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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أكد مينا نصحي باحث إحصائي بالإدارة العامة للأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستويات الأسعار فى مصر لازالت مستقرة ولم تشهد أي ارتفاعات مقلقة، موضّحًا أن الارتفاع الأخير فى معدل التضخم الشهرى طفيف وطبيعى ولم يتعد الـ1%، نتيجة تغير الفصول وما يترتب عليه من ارتفاع فى بعض السلع.

أضاف نصحي لـ«الدستور»، أن معدل التضخم السنوى هو الأكثر تعبيرًا عن مستويات الأسعار فى مصر واصل تراجعاته ليسجل 6.8% مطلع 2020 مقابل 12.2% مطلع العام الماضى، نتيجة لما شهدته الأسواق من حالة استقرار والتوازن بين العرض والطلب خلال تلك الفترة، إضافة للإجراءات الرقابية التى أحبطت أى محاولات للتلاعب فى الأسعار.

وأكد أن الجهاز ملتزم بالمعايير الدولية التى يحددها كلًا من صندوق النقد الدولى ومنظمة العمل الدولية لقياس متوسطات أسعار كافة السلع بما فيها السلع المسعرة جبريًا والسلع ذات الأسعار سريعة التغير، كما يتم الاستعانة بخبراء دوليين لمراجعة منهجيات رصد الأسعار، وإجراء لقاءات شبه دورية بين مسئولى الجهاز وخبراء صندوق النقد الدولى للتحقق من المنهجية المتبعة من قبل الجهاز فى قياس الأسعار فى مصر، كان آخرها زيارة لوفد الصندوق فى نوفمبر الماضي، تضمنت إشادة جانب خبراء الصندوق باتباع الجهاز أفضل المنهجيات الدولية وتطوير العمل بشكل إيجابى خلال الفترة الأخيرة.

وشدد نصحى على أن الحكومة لا تتدخل مطلقًا فى البيانات التى يعلنها الجهاز عن مستويات الأسعار والمعيشة شهريًا، كما أنه لا يتم إطلاع أيًا من مسئولى الحكومة بما فى ذلك رئيس مجلس الوزراء على تقارير مسبقة بشأن مؤشرات التضخم الشهرى والسنوي، وإنما يتم الإعلان عن تلك المؤشرات فى آن واحد على الموقع الرسمى للجهاز للكافة من وزراء ووسائل إعلام ومؤسسات دولية.

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