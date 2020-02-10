«التطرف والإرهاب وجهان لعملة واحدة».. محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت الثقافة العامة بالفرع محاضرة بعنوان "الاهتمام بالحيوانات الضالة ورعايتها" حاضرتها د. عفاف احمد ابو العلا، التي تحدثت لقد أصبحت الكلاب الضالة وكلاب الشارع ظاهرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة الكل يشعر بالضيق من إزعاجها ونباحها والبعض طالب بقتلها وتسميمها.كما طالب آخرون بنقلها بعيدا، حتى ظهرت أناس حاولا تغيير المفاهيم الخاطئة لدى الكثير تجاه هذه الكلاب، فهذه الحيوانات ما هى إلا حيوانات ضعيفة ولا داعى لتعذيبها وقتلها، ومن حق هذه الحيوانات الضعيفة الإهتمام بدلا من سمها، ولذلك يجب أن نغير بعض المفاهيم الخاطئة ونحاول ننشر الرحمة والتوعية بحقوق الحيوان والتعامل مع مشكلة انتشار الكلاب بأساليب آدمية علمية، مضيفة على الرغم من أن رعاية الكلاب الضالة ليس له مجال دراسة معين لكن الموضوع بدأ بحبنا للحيوانات وإنقاذها من الأذى.أقامت مكتبة الشرطة الفرعية محاضرة بعنوان "التطرف والإرهاب وجهان لعملة واحدة" حاضرها مجدي حسن محمد، الذي تحدث بأن التطرف ظاهرة حلت على فكر بعض الفئات الضالة عن سماحة الدين الإسلامي، إما تأتي وفق أجندات لتخريب كيان أمة الإسلام أو عن جهل الشباب التي تغسل عقولهم باسم الدين من خلال أهل الضلالة والفكر المنحرف عن الإسلام، الذي بني على السلام والمحبة والعقلانية وبحسب المصادر العلمية الفقهية عرف التطرف في اللغة بأنه الوقوف في الطرف هو عكس التوسط والاعتدال، ومن ثم فقد يقصد به التسيب أو المغالاه وإن شاع استخدامه في المغالاة والإفراط والتطرف كذلك يعني الغلو وهو أرتفاع الشيء ومجاوزة الحد فيه، وفي المصباح المنير غلا في الدين غلوا من باب تعد أي تعصب وتشدد حتى جاوز الحد.كما أقام بيت ثقافة العمدة التابع للفرع بالقطاع الريفي ورشة فنية رسومات حرة.