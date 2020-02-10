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جواهر الكويتية غاضبة من نشر معلومات خاطئة عن حالتها الصحية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:43 م
جواهر الكويتية
جواهر الكويتية
سناء إسماعيل
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أعربت الفنانة جواهر الكويتية، عن استيائها من قيام منتحل شخصيتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بترويج أخبار كاذبة عنها حول تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بالمرض.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "اللهم لك الحمد على كل شي وأنا حاليا في مرحلة علاجي لكن في حساب منتهز فرصة عدم دخولي تويتر من زمان ومآخذ شخصيتي ويروج أخبار غير صحيحة عن حالتي الصحية حسبي الله ونعم الوكيل صارت تجارة أرواح الناس عندهم أنا عندي أطفال وأهل مافكرت فيهم".

وطالبت جمهورها بمساعدتها في إغلاق هذا الحساب، والذي يتاجر بمرضها وينشر أخبار غير صحيحة عن حالتها بعد أن قام بحظرها هي شخصيًا من عليه.

كانت قد علقت على حالتها الصحية في تصريحها لجريدة الأنباء الكويتية قائلة: "اللهم لك الحمد بلشت العلاج وأموري بخير دام ربي معاي بس انصدمت من اللي يكتبونه عني إني في حالة خطرة، اسم الله علي، أهلي وعيالي خافوا علي من اللي كتبوا عني، اتقوا الله فيما تقولونه عن حالتي المرضية أنا عندي عيال وأهل، لا تهولون باللي تكتبونه لأن حرام أهلي وعيالي يقرون مثل هالشي ويخترعون وأنا الحمد لله موكلة أمري لرب العالمين وهو قادر على كل شي وأنا الحمد الله سعيدة بابتلاء ربي لي لأن ربي اذا حب عبده ابتلاه وما اطلب منكم إلا الدعاء وعدم الكتابة عن شي ما تعرفونه وتفتون فيه".

يذكر أن الفنانة جواهر الكويتية كانت قد أعلنت للمرة الأولى عن إصابتها بالسرطان من خلال نشر صورة لمجموعة من المتعافين من مرض السرطان عبر صفحتها الشخصية بموقع "سناب شات"، وعلقت عليها قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".

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