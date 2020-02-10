أديب: العالم «مقلوب» بسبب كورونا ومصر مسيطرة على الوضع

قال الإعلامى عمرو أديب، إن منظمة الصحة العالمية تخشى أن تتحول شرارة «كورونا» إلى حريق، مشيرًا إلى أن البريطانيين أصيبوا بالرعب بعد إصابة 4 من الفريق الطبي بإحدى المستشفيات بفيروس كورونا.وأضاف أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن هناك حالة تنمر بدأت تنتشر في بريطانيا والشرق الأوسط ضد الصينيين بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن العالم كله «مقلوب» لكن الأمر في مصر تحت السيطرة، حيث تمكنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة من إنشاء الحجر الصحي ونشر الوعي اللازم.