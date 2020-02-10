المرصد السوري: القوات الموالية لتركيا تجدد القصف شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الاثنين، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا، والقوات التركية المتمركزة في قواعدها شمال حلب، استهدف قرية "باشمرة" التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.كان قد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على سد الشهباء وتل مضيق في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.في الوقت نفسه، رصد المرصد، اليوم، استهداف الفصائل الإرهابية، تجمعات قوات الجيش السوري، على محور ميزناز بريف حلب بعربة مفخخة ثانية، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من قوات الجيش على الأقل، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.