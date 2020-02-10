تامر أمين يكشف أضرار سجائر الـ«هيتس» الجديدة (فيديو)

أكد الإعلامي تامر أمين، أن كل السجائر ضارة بالصحة وتؤدي إلى الوفاة بما في ذلك السجائر التي يقال عنها إنها صحية.وأضاف خلال حلقة برنامجه "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه في الأيام الأخيرة انتشرت سجائر تدعى "هيتس"، ويصل سعرها إلى 90 جنيهًا ويقال عنها إنها صحية وغير مضرة بالصحة وتنتشر بين الطبقة الراقية في المجتمع، ولكن هذا كلام عار عن الصحة.وتابع: "مخترع هذه السجائر هو فيليب مورس، وهو نفسه صاحب السجائر العادية بكل أنواعها، وهذا يعني أنها نفس الطبخة، وسبب اتجاهه لهذا النوع من السجائر هو أنهم اكتشفوا أن آخر 5 سنوات ارتفعت نسبة المقلعين عن التدخين في العالم خاصة في أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى أن 99% من الأماكن منعت التدخين فيها".واستطرد: "مافيا السجائر في العالم اتجهوا إلى السجائر الجديدة وقالوا إنها صحية ولكنها غير صحية وقالوا إن السيجارة الواحدة تتكون من فلترين ولكن في الحقيقة الفلتر الموجود في المنتصف هو عبارة عن مادة بلاستيك فردوا على الانتقادات التي وجهت لهم بسبب ذلك"، لافتا إلى أنها مادة مصنوعة من قشرة القصب ولكن بعد تحليلها تم الاكتشاف بأنه بلاستيك.