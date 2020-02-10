محافظ أسوان: أنظار العالم تتجه إلى مصر

قال محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الرابعة بمدينة أسوان، إنَّ استضافة أسوان لهذه الفعاليات بجانب استضافة الملوك والرؤساء خلال منتدى السلام العالمي، في ديسمبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد أن أنظار العالم تتجه إلى مصر، وعيون مصر تتجه نحو صلب أفريقيا «أسوان»، واحة الأمن والأمان والاستقرار.واختتم كلمته محافظ أسوان بشكر القائمين على المهرجان وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.وانطلقت النسخة الرابعة من المهرجان، الذي تستمر فعالياته حتى 15 فبراير، بحضور كوكبة من نجوم السينما والمسرح من داخل مصر وخارجها.ويشارك في المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.