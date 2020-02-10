ممثل واشنطن لشئون سوريا فى أنقرة لبحث تصعيد إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن ممثل واشنطن المعني بشئون سوريا والتحالف الدولي ضد "داعش"، جيمس جيفري، سيتوجه اليوم إلى تركيا لبحث التصعيد في منطقة إدلب السورية، بحسب روسيا اليوم.وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن جيفري سيبدأ الاثنين من تركيا جولة خارجية تشمل ألمانيا ودولا في الشرق الأوسط، لينضم إليه لاحقا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبيرن.أوضح البيان أن جيفري "سيلتقي في أنقرة مسئولين أتراكا رسميين رفيعي المستوى، لمناقشة قضاضا تثير اهتماما متبادلا، بما في ذلك تقدم نظام الأسد بدعم من روسيا في منطقة إدلب، والأوضاع الحالية في شمال شرق سوريا، وتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تسوية الأزمة السورية، والجهود المتواصلة للتحالف الدولي لضمان الهزيمة الثابتة لداعش في سوريا والعراق".وأردفت الخارجية الأمريكية أن جيفري سيصل يوم 13 فبراير إلى ميونخ الألمانية؛ للمشاركة في مؤتمر أمني ينعقد هناك، حيث سيلتقي مسئولين من دول أخرى رفيعي المستوى "لمناقشة الجهود الحالية الرامية إلى ضمان الهزيمة الثابتة لداعش".ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن الدول التي سيزورها جيفري في الشرق الأوسط، مكتفية بالقول إنها ستنشر معلومات إضافية حول الجولة لاحقا.