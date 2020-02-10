رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ممثل واشنطن لشئون سوريا فى أنقرة لبحث تصعيد إدلب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، أن ممثل واشنطن المعني بشئون سوريا والتحالف الدولي ضد "داعش"، جيمس جيفري، سيتوجه اليوم إلى تركيا لبحث التصعيد في منطقة إدلب السورية، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان إن جيفري سيبدأ الاثنين من تركيا جولة خارجية تشمل ألمانيا ودولا في الشرق الأوسط، لينضم إليه لاحقا المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبيرن.

أوضح البيان أن جيفري "سيلتقي في أنقرة مسئولين أتراكا رسميين رفيعي المستوى، لمناقشة قضاضا تثير اهتماما متبادلا، بما في ذلك تقدم نظام الأسد بدعم من روسيا في منطقة إدلب، والأوضاع الحالية في شمال شرق سوريا، وتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تسوية الأزمة السورية، والجهود المتواصلة للتحالف الدولي لضمان الهزيمة الثابتة لداعش في سوريا والعراق".

وأردفت الخارجية الأمريكية أن جيفري سيصل يوم 13 فبراير إلى ميونخ الألمانية؛ للمشاركة في مؤتمر أمني ينعقد هناك، حيث سيلتقي مسئولين من دول أخرى رفيعي المستوى "لمناقشة الجهود الحالية الرامية إلى ضمان الهزيمة الثابتة لداعش".

ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن الدول التي سيزورها جيفري في الشرق الأوسط، مكتفية بالقول إنها ستنشر معلومات إضافية حول الجولة لاحقا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

منذ يومين

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ يومين

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

الصور

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

وكيل «تعليم كفر الشيخ» تكشف تفاصيل اختناق معلمتين بمدرسة إعدادية

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

ثقافة سوهاج تناقش المجموعة القصصية «جلباب أبيض»

«التطرف والإرهاب وجهان لعملة واحدة».. محاضرة بثقافة السويس

«رؤية».. فيلم قصير عن تقبّل الآخر

استمرار فعاليات مهرجان نوادي المسرح بثقافة بنها (صور)