عمرو أديب يطالب بإرسال طائرة لإعادة 200 طالب سودانى من الصين

قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك أكثر من 200 طالب سودانى يتواجدون بالصين، ويريدون العودة لبلادهم، ويبدو أنه لأسباب لوجيستية لم يستجب لهم أحد.وناشد أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الدول العربية القادرة، على مساعدة هؤلاء الطلبة فى العودة إلى بلادهم، مطالبًا جامعة الدول العربية أو أى دولة عربية لديها القدرة بإرسال طائرة لاستجلاب هؤلاء الطلبة وإعادتهم لبلدهم.وأشار إلى أن وجود هؤلاء الطلبة بالصين عرضة لفقدان حياتهم حال إصابتهم بالفيروس، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحركت سريعًا فى إعادة المصريين لأراضيهم، مكررًا مناشدته للدول العربية القادرة بإعادة طلاب السودان.