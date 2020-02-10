محافظة الإسكندرية تستعد لإطلاق تطبيق للسياحة والمصايف عبر Google Play

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت التابعة لها، وإطلاق تطبيق على Google Play، للإعلان عن قائمة الأسعار التي اعتمدتها الإدارة مع كافة المحال العامة والكافيتريات التابعة لها، لتصبح تلك الأسعار في متناول يد المواطن، فضلًا عن تكثيف حملاتها لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، والتأكد عدم وجود مخالفات في الأسعار أو فرض رسوم إضافية، وعدم استغلال المواطنين.وفي هذا الصدد، تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، لإطلاق هذا التطبيق ليتاح للجميع المقارنة بين الأسعار المعتمدة والأسعار المقدمة داخل تلك المنشآت، نظرًا لما تلاحظ مؤخرًا من انفلات الأسعار، وكثرة الشكاوى، وابتزاز بعض تلك المنشآت لروادها من خلال رفع الأسعار، وفرض رسوم إضافية بالمخالفة لقانون المحال العامة أو بالمغالاة في الأسعار، وذلك استغلالا لعدم دراية المواطن بقائمة الأسعار المعتمدة.على الصعيد ذاته، شنت الإدارة حملة موسعة، مساء أمس، بنطاق أحياء شرق ووسط ومنتزه أول، حيث تم المرور على 33 منشأة، وهي 10 منشآت بنطاق حي شرق، و13 منشأة بنطاق حي وسط، و10 منشآت بمنتزه أول، للتأكد من التزامها بالشروط المتعاقد عليها، وتم تحرير 19 محضرا للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، تتمثل في مخالفات البيع بأسعار مرتفعة لم يصدر بها قائمة معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، ومنشآت تدير نشاطها بدون الحصول على ترخيص.