خط طيران مباشر من «جاتويك» البريطانى إلى شرم الشيخ

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إنه سيتم تشغيل خط مباشر من مطار «جاتويك» في بريطانيا إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، بعد قرار الحكومة البريطانية رفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ.وأشارت شلبي في تصريحات صحفية إلى أن اختيار المطار جاء نتيجة دراسة السوق، وطبيعة السائح المستهدف في هذه المنطقة بجنوب إنجلترا، وكذا طبيعة المطار وعامل التكلفة.وأفادت مصادر لـ«الدستور» بأن رحلة الطيران الأولى على هذا الخط ستنطلق من مطار «جاتويك» إلى شرم الشيخ في 29 فبراير الجاري.