حبس المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة سيارته بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لشروعهما في قتل سائق وسرقة سيارته بمنطقة التجمع.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم "ممدوح.م، ٢٢ سنة "محمد.م"، ٢٣ سنة، طالب واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيًا لسرقة السيارات.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من أحد المستشفيات تفيد باستقبال م.ر سائق مصاب بجروح قطعية متعددة بفروة الرأس وبسؤال المصاب، قرر بأنه حال سيره بالسيارة "أجرة تاكسي" ملكه استقل معه شخصان لتوصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة القسم، فوجئ بقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، كانت بحوزتهما واستوليا على السيارة وفرا هاربين.وبإجراء التحريات تم ضبطهم بحوزتهم السيارة المسروقة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأن السيارة المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى عن واقعة سرقة قائدها بالإكراه وإحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.