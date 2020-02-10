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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

تامر أمين: تدني الفن لانقطاع الوصل بين الشباب ونجوم الزمن الجميل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:01 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
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أكد الإعلامي تامر أمين أن المستوى الفني الذي نراه الآن سببه هو انقطاع الوصل بين النجوم الحاليين ونجوم الزمن الجميل.

ووصف خلال خلال برنامجه "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، الجيل الحالي بأنه جيل عدم الوفاء والانتماء وعدم التقدير للرموز وعدم الاحترام للكبير، وذلك بسبب الخسارة الكبيرة الذي فقدته أسرة الفن العربي بوفاة الفنانة نادية لطفي، وعدم حضور أحد من النجوم الشباب لعزائها، وأقيم يوم الخميس الماضي.

وأضاف الموت مقدس وله هيبة ويجب أن نتضامن فيه مع كل الناس، ولكن نادية لطفي هي من عملت الناس يعني إيه فن بالغضافة إلى شخصيتها الوطنية وقدمت العديد من الخدمات لبلدها، بالإضافة إلى أنشطتها الخيرية وكذلك سؤالها على كل الناس حتى الصغار منهم.

وتابع: نادية لطفي كبيرة الفن العربي بدون النجوم الشباب، وحضر العزاء النجوم الكبار وكل المثقفين، مؤكدًا أن الوحيدة التي حضرت من النجوم الشباب هي الفنانة دنيا سمير غانم، والتي شاركت برفقة والدتها.

وأوضح أن الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة ميرفت أمين والفنانة رجاء الجداوي، قامة كبيرة لا تفارق أي عزاء سواء كان نجوم كبار أو صغار أو منتجين أو مصورين.

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