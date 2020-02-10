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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 69 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بكفر الشيخ

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تابع محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أعمال اليوم الثامن لحملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تنفيذ 22 قرار إزالة للتعديات على أرضي أملاك الدولة بمساحة 1135م2 بمركز ومدينة كفر الشيخ، كما تم تم تنفيذ 47 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة بمساحة 2164م2 بمركز ومدينة بيلا، كما تم إزالة قرار أرض زراعية خاصة بمساحة 2 فدان و15 قيراطًا و15 سهمًا، كما تم فصل مرافق لعدد 10 حالات لتقاعسهم في إنهاء إجراءات التقنين وتم تنفيذ 5 إخلاءات إدارية، خلال اليوم الثامن على التوالي بالموجة الـ 15 بمركزي كفرالشيخ - بيلا، والمدعومة بقوات الأمن والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وكلف محافظ كفرالشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ15 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة.

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