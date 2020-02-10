حبس ربة منزل بتهمة ترويج العملات المقلدة فى السلام

أمرت نيابة السلام، بحبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتها ٣٥٠٠ جنيه مزورة بمدينة السلام.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، معلومات تفيد بقيام إحدى السيدات بترويج عملات مالية مقلدة على أصحاب المحلات بمدينة السلام، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى نجاح ع ٤٣، ربة منزل، وبحوزتها مبلغ٣٥٠٠ جنيه مصري مقلدة.وبمواجهتها وما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، وأقرت بتحصلها على المضبوطات من زوجها وجار ضبطه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.