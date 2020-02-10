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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس حداد بتهمة ترويج الحشيش في بدر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، بحبس حداد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على المتعاطين بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "عماد.م، حداد، عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما، وأقر المتهم بترويج المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع مبررا بأنه يعول أسرة ويمر بضائقة مالية، وعثر بحوزته على مبلغ ٣٤٠٠ من متحصلات تجارته وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، يفيد بقيام حداد بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحيازته كمية من مخدر الحشيش وبسؤاله أقر بامتلاكه للمضبوطات.

حرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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